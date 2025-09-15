ua en ru
Стефанишина начала работу на должности посла Украины в США

Понедельник 15 сентября 2025 20:15
Стефанишина начала работу на должности посла Украины в США Фото: Ольга Стефанишина, посол Украины в США (x.com/StefanishynaO)
Автор: Иван Носальский

Ольга Стефанишина официально начала свою службу на должности посла Украины в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанишину в соцсети X.

"Начав свою миссию в качестве посла Украины в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа", - отметила Стефанишина.

По словам посла, она начала свою миссию с минуты молчания в память о погибших украинских защитниках.

"Благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую работу - защищаем суверенитет, укрепляем партнерства и стремимся к справедливому и долгосрочному миру. С глубокой благодарностью всем, кто защищает Украину", - добавила она.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе.

В 2008 году она завершила обучение в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международного права и квалификацию переводчика с английского языка.

В 2016 году получила второе высшее образование в Одесском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".

С 2007 года Стефанишина работала в Министерстве юстиции Украины, занимая различные должности, в том числе директора департамента международного права и департамента европейской интеграции.

В период с 2017 по 2019 год она возглавляла правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В 2020 году Стефанишина была назначена вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины.

С 5 сентября 2024 года по 17 июля 2025 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министра юстиции.

С 17 июля 2025 года назначена специальным уполномоченным президента Украины по развитию сотрудничества с США.

Назначение Стефанишиной

Напомним, ранее послом Украины в США была Оксана Маркарова. Президент Украины Владимир Зеленский уволил ее с должности своим указом.

Как объяснял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, у каждого дипломата "есть ротационный цикл".

Уже 27 августа глава украинского государства заявил, что Ольга Стефанишина официально была назначена новым послом Украины в США. Для этого были завершены все формальные процедуры.

