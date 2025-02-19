Стефанішина про ризик зняття санкцій з РФ: це не зворотне питання

У відповідь на питання РБК-Україна чи є ризик зняття частини санкцій з Росії після консультацій у Саудівській Аравії, вона зауважила, що це не зворотне питання.

"Основна частина санкцій, в тому числі майже всі суверенні активи Російської Федерації заморожені саме на території та в юрисдикціях Європейського Союзу. Тому, власне, це якраз той момент, коли ми розуміємо, що це не зворотне питання", - сказала вона.

Вона зауважила, що Росія першою публічно порушила питання санкцій, проте для України це не стало несподіванкою. За словами Стефанішиної, подібна ситуація вже траплялася під час укладання угоди щодо зернового коридору в Чорному морі та інших домовленостей.

"Я впевнена, щодо Європейського Союзу. Але, в принципі, якщо, зважати на офіційні заяви Сполучених Штатів, саме після так званих консультацій, які відбулись (між США і Росією), то вони не виглядали радикально", - додала вона.