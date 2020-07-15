ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стефанишина рассказала, какая цель военных учений НАТО в Черном море

Киев, Среда 15 июля 2020 20:59
Стефанишина рассказала, какая цель военных учений НАТО в Черном море
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Корабли альянса 9 июля вошли в Черное море

В среду, 15 июля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, рассказала, какая цель военных учений НАТО в Черном море. Корабли альянса 9 июля вошли в Черное море.

Об этом она сообщила в Facebook.

"В НАТО отметили, что такие учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерам", - рассказала Стефанишина.

Она добавила, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса (Украина), с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Это нужно, чтобы достичь полной оперативной совместимости с альянсом, и претендовать на членство.

Как писало РБК-Украина, подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НАТОЧерное море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь