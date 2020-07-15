Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)

Корабли альянса 9 июля вошли в Черное море

В среду, 15 июля, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, рассказала, какая цель военных учений НАТО в Черном море. Корабли альянса 9 июля вошли в Черное море.

Об этом она сообщила в Facebook.

"В НАТО отметили, что такие учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерам", - рассказала Стефанишина.

Она добавила, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса (Украина), с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Это нужно, чтобы достичь полной оперативной совместимости с альянсом, и претендовать на членство.

Как писало РБК-Украина, подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.