Стефанішина пояснила, чому Угорщина та Словаччина блокують шлях України до ЄС

Блокування вступу України в ЄС

Варто зазначити, що у грудні 2023 року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу. Ухвалення цього рішення було непростим, оскільки його блокувала Угорщина.

Наразі Угорщина та Словаччина - одні з головних критиків України. Країни виступають не тільки проти вступу України в ЄС і НАТО, але також і проти надання військової допомоги. Крім того, Будапешт часто блокує санкції ЄС проти Росії.

Ситуація загострилася після рішення України не продовжувати транзит російського газу в Європу, який імпортує Словаччина та Угорщина.

Також нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у нібито причетності до антиурядових протестів у країні.

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