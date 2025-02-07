Стефанишина объяснила, почему Венгрия и Словакия блокируют путь Украины в ЕС

Блокирование вступления Украины в ЕС

Стоит отметить, что в декабре 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению. Принятие этого решения было непростым, поскольку его блокировала Венгрия.

Сейчас Венгрия и Словакия - одни из главных критиков Украины. Страны выступают не только против вступления Украины в ЕС и НАТО, но также и против предоставления военной помощи. Кроме того, Будапешт часто блокирует санкции ЕС против России.

Ситуация обострилась после решения Украины не продолжать транзит российского газа в Европу, который импортирует Словакия и Венгрия.

Также недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в якобы причастности к антиправительственным протестам в стране.

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