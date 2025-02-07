Стефанішина пояснила, чому Угорщина та Словаччина блокують шлях України до ЄС

Угорщина та Словаччина блокують вступ України в Європейський Союз з політичної причини. Це також пов'язано з великими геополітичними змінами у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

"Безумовно, це політика. Політика пов'язана з тим, що не тільки Україна приєднується до Європейського Союзу. В цьому порядку денному ще 9 країн. Так само політика пов'язана з великими геополітичними змінами у світі у зв'язку з вступом на посаду нового президента Сполучених Штатів", - сказала вона. Стефанішина додала, що Україна до цього проходила велику кількість криз. На її думку, блокування таких рішень - зазвичай це питання внутрішньополітичного порядку денного в Європейському Союзі. За її словами, "це підвищення ставок, розуміючи, що рішення важливі".

Блокування вступу України в ЄС

Варто зазначити, що у грудні 2023 року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу. Ухвалення цього рішення було непростим, оскільки його блокувала Угорщина.

Наразі Угорщина та Словаччина - одні з головних критиків України. Країни виступають не тільки проти вступу України в ЄС і НАТО, але також і проти надання військової допомоги. Крім того, Будапешт часто блокує санкції ЄС проти Росії.

Ситуація загострилася після рішення України не продовжувати транзит російського газу в Європу, який імпортує Словаччина та Угорщина.

Також нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у нібито причетності до антиурядових протестів у країні.

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