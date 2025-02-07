Стефанишина объяснила, почему Венгрия и Словакия блокируют путь Украины в ЕС

Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в Европейский Союз по политической причине. Это также связано с большими геополитическими изменениями в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

"Безусловно, это политика. Политика связана с тем, что не только Украина присоединяется к Европейскому Союзу. В этой повестке дня еще 9 стран. Так же политика связана с большими геополитическими изменениями в мире в связи с вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов", - сказала она. Стефанишина добавила, что Украина до этого проходила большое количество кризисов. По ее мнению, блокирование таких решений - обычно это вопрос внутриполитической повестки дня в Европейском Союзе. По ее словам, "это повышение ставок, понимая, что решения важны".

Блокирование вступления Украины в ЕС

Стоит отметить, что в декабре 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению. Принятие этого решения было непростым, поскольку его блокировала Венгрия.

Сейчас Венгрия и Словакия - одни из главных критиков Украины. Страны выступают не только против вступления Украины в ЕС и НАТО, но также и против предоставления военной помощи. Кроме того, Будапешт часто блокирует санкции ЕС против России.

Ситуация обострилась после решения Украины не продолжать транзит российского газа в Европу, который импортирует Словакия и Венгрия.

Также недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в якобы причастности к антиправительственным протестам в стране.

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