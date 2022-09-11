Стефанишина объяснила, от чего зависит вступление Украины в ЕС

Украина может не присоединиться к ЕС до 2024 года. Это решение не зависит исключительно от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время телемарафона.
"Если бы это решение зависело исключительно от Украины, то я могла бы спрогнозировать, что в 2024 году Украина могла бы начать присоединяться к ЕС. Но это зависит не только от Украины. Даже если мы выполним соглашение об ассоциации, даже если мы выполним все 7 рекомендаций и начнем переговоры о членстве, на каждом этом этапе нам нужно будет мобилизовать единство 27 стран ЕС, и для начала переговоров, и для завершения переговоров, и для присоединения к ЕС, для открытия финансирования внутреннего", - рассказала она.
По словам Стефанишиной, это означает, что тот экспирианс, тот опыт по получению статуса кандидата, который Украина должна повторять много раз в течение всего периода до присоединения к ЕС.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина имеет амбициозную цель приобрести статус полноценного члена Европейского союза уже через два года.
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