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Стефанішина пояснила, від чого залежить вступ України до ЄС

Фото: віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна може не приєднатися до ЄС до 2024 року. Це рішення не залежить лише від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

"Якщо б це рішення залежало виключно від України, то я б могла спрогнозувати, що у 2024 році Україна могла б почати приєднуватися до ЄС. Але це залежить не тільки від України. Навіть, якщо ми виконаємо угоду про асоціацію, навіть, якщо ми виконаємо всі 7 рекомендацій та почнемо переговори про членство, то на кожному цьому етапі нам потрібно буде мобілізувати єдність 27 країн ЄС, і для початку перемовин, і для завершення перемовин, і для приєднання до ЄС, для відкриття фінансування внутрішнього", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, це означає, що той експіріанс, той досвід по отриманню статусу кандидата, який має Україна треба повторювати багато разів протягом всього періоду до приєднання до ЄС.

Як повідомлялось, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має амбітну ціль набути статусу повноцінного члена Європейського союзу вже через два роки.

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