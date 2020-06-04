Стефанишина назначена вице-премьером вместо Пристайко

Верховная рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. До этого парламентарии уволили с этой должности Вадима Пристайко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3584. За него проголосовали 255 депутатов.

Отметим, Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ.

А уже в декабре ее назначили на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Ольга Стефанишина имеет 5-й ранг государственного служащего.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Вадим Пристайко после увольнения с должности поедет работать послом Украины в Великобритании.

Как писало РБК-Украина, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в КМУ и определилась с кандидатами на должности министров культуры и экологии.