Стефанішина про контакти зі США: концентруємось на обіцянках Трампа завершити війну

Україна зараз активно контактує із майбутньою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа. Акцент - на його найчіткіших обіцянках, у тому числі і про завершення війни.
Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.
"На сьогоднішній день ми концентруємося, звичайно, на найбільш чітких обіцянках президента Трампа, який у принципі брав на себе публічне зобов'язання перед перемогою або під час участі у виборах щодо завершення війни в Україні", - розповіла Стефанішина під час вечора солідарності, присвяченої старту міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".
Вона додала, що продовжуються активні контакти як з майбутньою адміністрацією президента США, так і з чинною. При цьому, керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорює з американськими чиновниками елементи плану перемоги.
За словами Стефанішиної, адміністрація президента США Джо Байдена не використала момент для запрошення України до НАТО.
"Сьогодні ми концентруємось на реалізації обіцянок президента Трампа у найкращий для себе спосіб. Але принципова позиція всіх нас, я думаю, народу України та президента України, що завершення війни неможливе без членства України в ЄС та НАТО", - запевнила віце-прем'єр.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово робив заяви про війну Росії проти України.
Зокрема, він запевняв, що якщо стане президентом США, то "за 24 години закінчить війну", оскільки він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Також після зустрічі із Зеленським він зазначав, що хоче в контексті війни в Україні "справедливої угоди для всіх сторін".
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