Стефанішина про контакти зі США: концентруємось на обіцянках Трампа завершити війну

"На сьогоднішній день ми концентруємося, звичайно, на найбільш чітких обіцянках президента Трампа, який у принципі брав на себе публічне зобов'язання перед перемогою або під час участі у виборах щодо завершення війни в Україні", - розповіла Стефанішина під час вечора солідарності, присвяченої старту міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".

Вона додала, що продовжуються активні контакти як з майбутньою адміністрацією президента США, так і з чинною. При цьому, керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорює з американськими чиновниками елементи плану перемоги.

За словами Стефанішиної, адміністрація президента США Джо Байдена не використала момент для запрошення України до НАТО.

"Сьогодні ми концентруємось на реалізації обіцянок президента Трампа у найкращий для себе спосіб. Але принципова позиція всіх нас, я думаю, народу України та президента України, що завершення війни неможливе без членства України в ЄС та НАТО", - запевнила віце-прем'єр.