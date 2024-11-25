Стефанишина о контактах с США: концентрируемся на обещаниях Трампа завершить войну

"На сегодняшний день мы концентрируемся, конечно, на наиболее четких обещаниях президента Трампа, который в принципе брал на себя публичное обязательство перед победой или в ходе участия в выборах относительно завершения войны в Украине", - рассказала Стефанишина в ходе вечера солидарности, посвященного старту международной акции "16 дней активизма против насилия".

Она добавила, что продолжаются активные контакты как с будущей администрацией президента США, так и с действующей. При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсуждает с американскими чиновниками элементы плана победы.

По словам Стефанишиной, администрация президента США Джо Байдена не использовала момент для приглашения Украины в НАТО.

"Сегодня мы концентрируемся на реализации обещаний президента Трампа наилучшим для себя способом. Но принципиальная позиция всех нас, я думаю, народа Украины и президента Украины, что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", - заверила вице-премьер.