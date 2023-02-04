Стефанішина: до кінця війни Україна має бути готовою до вступу в ЄС

Україна прагне почати переговорний процес щодо вступу в ЄС якомога швидше, щоб вже до закінчення війни мати готовність в цьому питанні.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає РБК-Україна з посиланням на ефір Еспресо .

За ї словами, на політиках та урядовцях лежить задача "працювати на 200%", щоб до завершення війни у України була максимальна готовність і сформовані переговорні позиції.

"Щоб коли війна закінчиться ми не втрачали час на процес, а могли перейти до ухвалення політичних рішень. Ми поспішаємо з тим, щоб розпочати переговори у 2023 році, щоб максимально підготуватися і оперативно провести їх та під завершення війни бути готовими до приєднання до ЄС", - заявила вона.

Крім цього, Стефанішина впевнена, що після перемоги може бути швидко прийняте рішення про членство України в НАТО.