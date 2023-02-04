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Стефанішина: до кінця війни Україна має бути готовою до вступу в ЄС

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Україна, Субота 04 лютого 2023 23:40
Стефанішина: до кінця війни Україна має бути готовою до вступу в ЄС Фото: віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Україна прагне почати переговорний процес щодо вступу в ЄС якомога швидше, щоб вже до закінчення війни мати готовність в цьому питанні.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає РБК-Україна з посиланням на ефір Еспресо.

За ї словами, на політиках та урядовцях лежить задача "працювати на 200%", щоб до завершення війни у України була максимальна готовність і сформовані переговорні позиції.

"Щоб коли війна закінчиться ми не втрачали час на процес, а могли перейти до ухвалення політичних рішень. Ми поспішаємо з тим, щоб розпочати переговори у 2023 році, щоб максимально підготуватися і оперативно провести їх та під завершення війни бути готовими до приєднання до ЄС", - заявила вона.

Крім цього, Стефанішина впевнена, що після перемоги може бути швидко прийняте рішення про членство України в НАТО.

Нагадаємо, що Україна виконала понад 70% зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше стало відомо, що у Києві 3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС. У його рамках Україну відвідали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель. За підсумками саміту ЄС офіційно заявив про підтримку української "формули миру".

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