Стефанішина анонсувала переведення аудиту оборонних закупівель на стандарт НАТО

За словами чиновниці, на міжнародних зустрічах із представниками України часто порушується питання про ясність та передбачуваність процедур оборонних закупівель.

Зокрема, зазначила вона, у Сполучених Штатах Америки обговорювалася необхідність для компаній-виробників мати чітке розуміння "того, скільки оборонної підтримки буде потрібно, та в якому вигляді".

"Можу сказати, що до середини 2024 року ми матимемо повний аудит системи оборонних закупівель і план переведення їх на НАТОвський стандарт", - розповіла Стефанішина.

Віце-прем'єр додала, що до гарантій безпеки України належить сталість поставок для Сил оборони як у період відбиття широкомасштабної військової агресії РФ, так і після скасування дії воєнного стану.

Стефанішина пояснила, що довгострокові плани зможуть допомогти іноземним компаніям, які займаються "оборонкою", краще планувати постачання для України.

Також міністр звернула увагу, що співпраця оборонних компаній є своєрідним запобіжником "в умовах політичної качки", а також в умовах "зростання праворадикальних настроїв" у країнах-партнерах.

Стандарти НАТО в Україні

Нагадаємо, загалом у Північноатлантичному альянсі існує 1135 стандартів. Станом на кінець листопада у Збройних силах України та Міноборони було введено вже 280 із них, що становить близько чверті від загальної кількості.

174 були запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти НАТО);

106 - так званих "ініціативних", які впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

Переведення оборонних закупівель на стандарти НАТО

У травні в Міністерстві оборони України заявили, що закупівля для армії тепер проводитимуть за моделлю країн Північноатлантичного альянсу. Ними займеться відокремлене від апарату МОУ Агентство оборонних закупівель, що було створено в 2022 році.

Перед цим в Міноборони вказували на можливість Північноатлантичного альянсу співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.