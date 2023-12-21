Стефанишина анонсировала перевод аудита оборонных закупок на стандарт НАТО

По словам чиновницы, на международных встречах с представителями Украины часто поднимается вопрос о ясности и предсказуемости процедур оборонных закупок.

В частности, отметила она, в Соединенных Штатах Америки обсуждалась необходимость для компаний-производителей иметь четкое понимание "того, сколько оборонной поддержки потребуется и в каком виде".

"Могу сказать, что к середине 2024 года у нас будет полный аудит системы оборонных закупок и план перевода их на НАТОвский стандарт", - рассказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что к гарантиям безопасности Украины относится постоянство поставок для Сил обороны как в период отражения широкомасштабной военной агрессии РФ, так и после отмены действия военного положения.

Стефанишина объяснила, что долгосрочные планы смогут помочь иностранным компаниям, занимающихся "оборонкой", лучше планировать поставки для Украины.

Также министр обратила внимание, что сотрудничество оборонных компаний является своеобразным предохранителем "в условиях политической качки", а также в условиях "роста праворадикальных настроений" в странах-партнерах.

Стандарты НАТО в Украине

Напомним, всего в Североатлантическом альянсе существует 1135 стандартов. По состоянию на конец ноября в Вооруженных силах Украины и Минобороны было введено уже 280 из них, что составляет около четверти от общего количества.

174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);

106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

Перевод оборонных закупок на стандарты НАТО

В мае в Министерстве обороны Украины заявили, что закупки для армии теперь будут проводить по модели стран Североатлантического альянса. Ими займется отделенное от аппарата МОУ Агентство оборонных закупок, созданное в 2022 году.

Перед этим в Минобороны указывалось на возможность Североатлантического альянса сотрудничать с Украиной в вопросе модернизации оборонных закупок.