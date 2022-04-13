UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанчук заинтриговал будущим фракции ОПЗЖ в Верховной раде

Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук намекнул на скорое прекращение деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

После начала войны РФ против Украины многие депутаты разных уровней от ОПЗЖ стали подозреваемыми в государственной измене. В ряде местных советов фракции политической силы самораспустились.

"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет. Уже в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

После досрочных парламентских выборов-2019 "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала вторую по численности фракцию Верховной рады. В нее входили 43 депутата.

Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука 12 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан СтефанчукВерховная радаОппозиционная платформа За життяВторжение России в УкраинуВойна России против Украины