Стефанчук заинтриговал будущим фракции ОПЗЖ в Верховной раде

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук намекнул на скорое прекращение деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

После начала войны РФ против Украины многие депутаты разных уровней от ОПЗЖ стали подозреваемыми в государственной измене. В ряде местных советов фракции политической силы самораспустились.

"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет. Уже в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

После досрочных парламентских выборов-2019 "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала вторую по численности фракцию Верховной рады. В нее входили 43 депутата.