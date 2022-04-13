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Стефанчук заинтриговал будущим фракции ОПЗЖ в Верховной раде

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 16:19
Стефанчук заинтриговал будущим фракции ОПЗЖ в Верховной раде Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук намекнул на скорое прекращение деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

После начала войны РФ против Украины многие депутаты разных уровней от ОПЗЖ стали подозреваемыми в государственной измене. В ряде местных советов фракции политической силы самораспустились.

"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет. Уже в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

После досрочных парламентских выборов-2019 "Оппозиционная платформа - За жизнь" сформировала вторую по численности фракцию Верховной рады. В нее входили 43 депутата.

Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука 12 апреля.

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