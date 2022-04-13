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Стефанчук заінтригував майбутнім фракції ОПЗЖ у Верховній раді

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Київ, Середа 13 квітня 2022 16:19
Стефанчук заінтригував майбутнім фракції ОПЗЖ у Верховній раді Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук натякнув на близьке припинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Після початку війни РФ проти України чимало депутатів різних рівнів від ОПЗЖ стали підозрюваними в державній зраді. У низці місцевих рад фракції політичної сили саморозпустилися.

"Не хочу робити спойлер, але я думаю, що найближчим часом такої фракції в українському парламенті не буде. Уже найближчим часом", - заявив Стефанчук.

Після дочасних парламентських виборів-2019 "Опозиційна платформа - За життя" сформувала другу за чисельністю фракції Верховної ради. До неї входили 43 депутати.

Нагадаємо, що СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання лідера ОПЗЖ Медведчука 12 квітня.

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