Стефанчук заінтригував майбутнім фракції ОПЗЖ у Верховній раді

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук натякнув на близьке припинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Після початку війни РФ проти України чимало депутатів різних рівнів від ОПЗЖ стали підозрюваними в державній зраді. У низці місцевих рад фракції політичної сили саморозпустилися.

"Не хочу робити спойлер, але я думаю, що найближчим часом такої фракції в українському парламенті не буде. Уже найближчим часом", - заявив Стефанчук.

Після дочасних парламентських виборів-2019 "Опозиційна платформа - За життя" сформувала другу за чисельністю фракції Верховної ради. До неї входили 43 депутати.