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Стефанчук отреагировал на принятие в США санкционного законопроекта Линдси Грэма

07:18 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Филипп Бойко
Стефанчук отреагировал на принятие в США санкционного законопроекта Линдси Грэма Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач / РБК-Украина)
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук приветствовал окончательное одобрение законопроекта Линдси Грэма. Спикер украинского парламента считает, что давление на РФ переходит к конкретным решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стефанчука в Facebook.

Стефанчук отметил, что после предварительного одобрения документа Сенатом это завершает парламентский этап его рассмотрения в Конгрессе США.

"Для Украины принципиально, что давление на способность России финансировать войну переходит к конкретным решениям", - написал председатель Верховной Рады в Facebook.

Спикер Верховной Рады поблагодарил членов обеих палат Конгресса США и спикера Палаты представителей Майка Джонсона за поддержку законопроекта.

Отдельно Стефанчук отметил сенатора Ричарда Блюменталя, который вместе с Линдси Грэмом положил начало санкционной инициативе и долгое время работал над ее продвижением.

"После смерти Линдси Грэма эта работа не остановилась. Его дело имеет продолжение. А цена российской агрессии должна становиться все выше", - заявил Стефанчук.

Что предполагает законопроект

Документ предусматривает санкции и возможные пошлины против России в связи с войной против Украины.

Законопроект должен предоставить президенту США Дональду Трампу полномочия вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, помогающих РФ обходить энергетические санкции.

Кроме того, документ предусматривает санкции против российского "теневого флота", финансовых учреждений, в частности, Центрального банка РФ, а также крупных государственных энергетических проектов.

Контекст заявления

Как мы сообщали, что Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту.

Подробнее о том, кого именно могут затронуть новые ограничения и какие последствия они будут иметь, читайте в материале "Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэмма-Блюменталя".

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