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Стефанчук: Украина ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронемашин и пулеметов

Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что наша страна ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронированных автомобилей и пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

В ходе видеоразговора с главой Ассамблеи Португалии Аугушту Эрнешту Сантушем Силвой он отметил, что Украина высоко ценит оказанную помощь.

"Украина нуждается в ускорении поставок разных видов вооружения от стран-партнеров, ведь от этого зависит жизнь украинцев и дальнейший успех в борьбе с агрессором", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер выразил надежду, что Лиссабон рассмотрит возможность передачи Украине бронетранспортеров, противокорабельных ракетных систем "Harpoon" и танков "Леопард".

Нардеп считает, что поставки современного оружия Украине должны сопровождаться усилением санкций против РФ.

Стефанчук также поблагодарил Португалию за предоставление убежища украинским беженцам, и выразил надежду на участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

В свою очередь спикер парламента Португалии на военном уровне подчеркнул поддержку, которую государство предоставило Украине по лечению военных, а также по поставкам военного оборудования.

"Украина может и дальше рассчитывать на военную помощь, которая позволит защищать себя, свою свободу, свою территориальную целостность", - цитирует Аугушту Эрнешту Сантуша Силву секретариат председателя Верховной Рады.

Напомним, ранее в апреле президент Владимир Зеленский выступил в португальской Ассамблее Республики и призвал помочь с оружием, в частности передать танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун".

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