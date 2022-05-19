Стефанчук: Украина ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронемашин и пулеметов

В ходе видеоразговора с главой Ассамблеи Португалии Аугушту Эрнешту Сантушем Силвой он отметил, что Украина высоко ценит оказанную помощь.

"Украина нуждается в ускорении поставок разных видов вооружения от стран-партнеров, ведь от этого зависит жизнь украинцев и дальнейший успех в борьбе с агрессором", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер выразил надежду, что Лиссабон рассмотрит возможность передачи Украине бронетранспортеров, противокорабельных ракетных систем "Harpoon" и танков "Леопард".

Нардеп считает, что поставки современного оружия Украине должны сопровождаться усилением санкций против РФ.

Стефанчук также поблагодарил Португалию за предоставление убежища украинским беженцам, и выразил надежду на участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

В свою очередь спикер парламента Португалии на военном уровне подчеркнул поддержку, которую государство предоставило Украине по лечению военных, а также по поставкам военного оборудования.

"Украина может и дальше рассчитывать на военную помощь, которая позволит защищать себя, свою свободу, свою территориальную целостность", - цитирует Аугушту Эрнешту Сантуша Силву секретариат председателя Верховной Рады.