Танки, БТРы, противокорабельные ракеты. Зеленский попросил Португалию помочь оружием

Президент Владимир Зеленский выступил в португальской Ассамблее Республики с просьбой предоставить Украине вооружение для противостояния военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обращение главы государства .

Украинский президент обратился к португальским парламентариям с просьбой передать танки "Леопард" и другую военную технику. Он также попросил Лиссабон присоединиться к новым санкциям против РФ.

"Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, принесшего нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы", – заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Португалию за уже оказанную помощь. Президент напоследок попросил поддержать и евроинтеграционные устремления Украины.