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Стефанчук: Україна очікує на швидке отримання від Португалії дронів, гаубиць, бронемашин і кулеметів

Фото: Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що наша країна очікує на швидке отримання від Португалії дронів, гаубиць, броньованих автомобілів і кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

У ході відеорозмови з головою Асамблеї Португалії Аугушту Ернешту Сантушем Сілвою він зазначив, що Україна високо цінує надану допомогу.

"Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх у боротьбі з агресором", - наголосив Стефанчук.

Спікер висловив сподівання, що Лісабон розгляне можливість передачі Україні бронетранспортерів, протикорабельних ракетних систем "Harpoon" і танків "Леопард".

Нардеп вважає, що поставки сучасної зброї Україні повинні супроводжуватися посиленням санкцій проти РФ.

Стефанчук також подякував Португалії за надання притулку українським біженцям, і висловив надію на участь у післявоєнній відбудові нашої країни.

Своєю чергою спікер парламенту Португалії на військовому рівні підкреслив підтримку, яку держава надала Україні з лікування військових, а також з постачання військового обладнання.

"Україна може й надалі розраховувати на військову допомогу, яка дозволить захищати себе, свою свободу, свою територіальну цілісність", - цитує Аугушту Ернешту Сантуша Сілву секретаріат голови Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше у квітні президент Володимир Зеленський виступив у португальській Асамблеї Республіки та закликав допомогти зі зброєю, зокрема передати танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун".

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