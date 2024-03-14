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Стефанчук про скасування засідань Ради: Дві фракції пішли в неконструктивний діалог

Четвер 14 березня 2024 20:59
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Стефанчук про скасування засідань Ради: Дві фракції пішли в неконструктивний діалог Фото: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що пленарні засідання парламенту минулого тижня були скасовані через те, що фракції "Європейська солідарність" і "Голос" погрожували затягуванням голосування низки законопроєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На запитання, чому минулого тижня були скасовані засідання, Стефанчук відповів: "Дві фракції, як на мене, пішли в неконструктивний діалог, говорячи, що не будуть давати можливість голосувати низку законопроєктів, будуть затягувати перші читання".

За словами спікера, це фракції "Європейська солідарність" і "Голос".

Стефанчук зазначив, що фракція монобільшості планувала першочергово розглянути законопроєкт про мобілізацію, питання оборонних укріплень і питання навчальних комплексів з підготовки солдатів. У депутатів "Слуги народу", за його словами, виникла потреба "подивитися безпосередньо основні й ключові речі", тому вони звернулися до спікера з пропозицією щодо поїздки "на фронт".

"Депутати мали за регламентом на це право. Я як голова ВР отримав від них лист, і фракція монобільшості поїхала", - сказав Стефанчук.

За його словами, щодо проведення засідання в опозиції "була низка умов".

"Наприклад, ті самі відрядження. Далі — питання пріоритетності ставлення до порядку денного законів конкретної фракції", - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, Рада перенесла засідання, які мали відбутися 6, 7 та 8 березня.

Причини для такого рішення називалися різні, зокрема необхідність сформулювати звіт для Конгресу США, але, як розповіли джерела РБК-Україна, справжньою причиною нібито став бунт опозиційних фракцій, які вимагають дозволів на закордонні поїздки та відрядження.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перерва в засіданнях пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

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Європейська солідарність Руслан Стефанчук Верховна рада Мобілізація в Україні
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