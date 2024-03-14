Стефанчук об отмене заседаний Рады: Две фракции ушли в неконструктивный диалог
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что пленарные заседания парламента на прошлой неделе были отменены из-за того, что фракции "Европейская солидарность" и "Голос" угрожали затягиванием голосования ряда законопроектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
На вопрос, почему на прошлой неделе были отменены заседания, Стефанчук ответил: "Две фракции, как мне кажется, пошли в неконструктивный диалог, говоря, что не будут давать возможность голосовать ряд законопроектов, будут затягивать первые чтения".
По словам спикера, это фракции "Европейская солидарность" и "Голос".
Стефанчук отметил, что фракция монобольшинства планировала в первую очередь рассмотреть законопроект о мобилизации, вопросы оборонных укреплений и учебных комплексов по подготовке солдат. У депутатов "Слуги народа", по его словам, возникла необходимость "посмотреть непосредственно основные и ключевые вещи", поэтому они обратились к спикеру с предложением о поездке "на фронт".
"Депутаты имели по регламенту на это право. Я как глава ВР получил от них письмо, и фракция монобольшинства уехала", - сказал Стефанчук.
По его словам, касательно проведения заседаний у оппозиции "был ряд условий".
"Например, те же командировки. Дальше — вопрос приоритетности отношения к повестке дня законов конкретной фракции", - сказал спикер парламента.
Напомним, Рада перенесла заседания, которые должны состояться 6, 7 и 8 марта.
Причины для такого решения назывались разные, в частности, необходимость сформулировать отчет для Конгресса США, но, как рассказали источники РБК-Украина, настоящей причиной якобы стал бунт оппозиционных фракций, требующих разрешений на заграничные поездки и командировки.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перерыв в заседаниях связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.
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