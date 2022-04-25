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Стефанчук рассказал, сколько законов приняла Рада за время войны

Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о работе парламента во время войны. За этот период народные депутаты провели семь заседаний.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина.

"Она (работа ВРУ, - ред.) организована так, как это предусмотрено законом о правовом режиме военного положения. Начиная с 24 февраля, Верховная рада работает в непрерывном пленарном режиме. Мы собираемся тогда, когда есть необходимое количество законопроектов, которые нужно принять. До этого каждый документ прорабатывается со всеми фракциями и группами, затем - в комитетах. И когда проект закона уже согласован всеми, его выносят на утверждение в сессионный зал", - отметил спикер.

По его словам, за время войны Рада приняла 13 постановлений, 88 законопроектов в целом и 18 законопроектов за основу. Большинство из них связаны с вопросами военного времени, поддержкой армии, формированием социальной защиты для временно перемещенных лиц.

Также парламент занимается вопросами политического характера и международным сотрудничеством.

"Верховная рада занимается вопросами политического характера, принимая соответствующие постановления. Самая обсуждаемая - признание того, что делает Российская Федерация, геноцидом против украинского народа. Я провел целый ряд консультаций со спикерами других парламентов, просил их также поддержать это постановление. И уже первые два парламента европейских стран - Эстонии и Латвии - приняли аналогичные решения по этому вопросу. Мы работаем так, как должен работать парламент в период военного времени. Как видите, я на рабочем месте. И был здесь с первого дня войны. Делаем то, что каждый из нас должен делать на своем рабочем месте", - добавил Стефанчук.

Напомним, Верховная рада начала работать над законопроектами и механизмами восстановления страны, предоставления жилья украинцам, которые потеряли свои дома.

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Руслан СтефанчукВерховная рада