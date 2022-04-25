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Стефанчук розповів, скільки законів прийняла Рада за час війни

Фото: спікер Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук розповів про роботу парламенту під час війни. За цей період народні депутати провели сім засідань.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вона (робота ВРУ, - ред.) організована так, як це передбачено законом про правовий режим воєнного стану. Починаючи з 24 лютого, Верховна рада працює в безперервному пленарному режимі. Ми збираємося тоді, коли є необхідна кількість законопроектів, які потрібно ухвалити. До цього кожен документ пропрацьовується з усіма фракціями та групами, потім - у комітетах. І коли проект закону уже погоджений усіма, його виносять на затвердження в сесійну залу", - зазначив спікер.

За його словами, за час війни Рада прийняла 13 постанов, 88 законопроектів в цілому та 18 законопроектів за основу. Більшість з них пов'язані з питаннями воєнного часу, підтримкою армії, формуванням соціального захисту для тимчасово переміщених осіб.

Також парламент займається й питаннями політичного характеру та міжнародною співпрацею.

"Верховна рада займається питаннями політичного характеру, приймаючи відповідні постанови. Найбільш обговорювана - визнання того, що робить Російська Федерація, геноцидом проти українського народу. Я провів цілу низку консультацій зі спікерами інших парламентів, просив їх також підтримати цю постанову. І вже перші два парламенти європейських країн - Естонії та Латвії - ухвалили аналогічні рішення з цього питання. Ми працюємо так, як повинен працювати парламент в період воєнного часу. Як бачите, я на робочому місці. І був тут з першого дня війни. Робимо те, що кожен із нас має робити на своєму робочому місці", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна рада почала працювати над законопроектами та механізмами відбудови країни, надання житла українцям, які втратили свої домівки.

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Руслан СтефанчукВерховна рада