Стефанчук: Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ

"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону", - сказав Стефанчук.

Він додав, що ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ, то буде проводитися експертиза.

"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - наголосив голова Верховної Ради.

Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.

За словами Стефанчука, всі кроки та нюанси прописані, для того щоб:

забезпечити конституційний лад в державі з точки зору релігійних відносин;

унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права.

Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - резюмував Стефанчук.