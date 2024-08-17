Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ

"Русская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закона", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что те религиозные организации, которые существуют в Украине и если к ним есть подозрение о каких-либо афилиациях или сотрудничестве с РПЦ, то будет проводиться экспертиза.

"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак афилиации", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Если эти признаки есть, в таком случае будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Однако оно может быть оспорено в судебном порядке.

По словам Стефанчука, все шаги и нюансы прописаны, чтобы:

обеспечить конституционный строй в государстве с точки зрения религиозных отношений;

сделать несправедливым преследование тех или иных вещей и дать возможность тем церквям, которые хотят отскоблиться от Москвы, сделать это в соответствии с каноническим правом.

Как отметил председатель Верховной Рады, у религиозных организаций будет определенный период, за который они смогут совершить ряд действий, свидетельствующих о том, что они уже не имеют афилиации или связи с РПЦ. Тогда уже будет решаться вопрос о прекращении или не прекращении их деятельности.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", - резюмировал Стефанчук.