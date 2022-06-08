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Стефанчук предупредил Европу, чем обернется непредоставление Украине статуса кандидата

Фото: глава Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина стоит того, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. И если этот посыл не услышит наша страна от европейских лидеров, то глава Кремля поймет, что может идти дальше в этой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады Руслана Стефанчука во время выступления перед Европарламентом.

"Украинскому народу очень важно услышать этот мощный месседж от Европы. Месседж, который заключается в том, что, "то, что вы делаете, это не бесполезно, и мы видим ваше противостояние". Друзья, если 24 июня мы не получим этот месседж, этот месседж получит Путин. Он поймет, что теперь может безнаказанно идти дальше. Я прошу вас: сделаем все, чтобы 24 июня стало переломным днем и нашей большой общей победой", - призвал Стефанчук.

При этом он отметил, Украина четко осознает, что это лишь статус кандидата.

"Мы четко осознаем и гарантируем, что, получив этот импульс, политический посыл, готовы работать дальше, но готовы делать это быстро и качественно, как сделали это, заполняя опросник на кандидатство в ЕС", - добавил спикер Рады.

Напомним, как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нежелание отдельных стран-членов Евросоюза предоставлять нашей стране такой статус - это больше психологический барьер, чем рационально обоснованная позиция.

Добавим, ранее стало известно, что Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.

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Владимир ПутинРуслан СтефанчукВступление в ЕС