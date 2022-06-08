Стефанчук попередив Європу, чим обернеться ненадання Україні статусу кандидата

"Українському народові дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що "те, що ви робите, це не марно, і ми бачимо ваше протистояння". Друзі, якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін. Він зрозуміє, що тепер може безкарно йти далі. Я прошу вас: зробімо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою", - закликав Стефанчук.

При цьому він зазначив, Україна чітко усвідомлює, що це лише статус кандидата.

"Ми чітко усвідомлюємо та гарантуємо, що, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі, але готові робити це швидко та якісно, як зробили це, заповнюючи опитувальник на кандидатство до ЄС", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, як заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, небажання окремих країн-членів Євросоюзу надавати нашій країні такий статус - це більше психологічний бар'єр, ніж раціонально обґрунтована позиція.

Додамо, раніше стало відомо, що Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

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