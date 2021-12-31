Стефанчук предлагает присвоить особый статус некоторым депутатам

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о "народных депутатах - "основателях государственной независимости Украины". Его автором стал спикер парламента Руслан Стефанчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Законопроект №6493 "О статусе народного депутата - учредителя государственной независимости Украины" предлагает определить статус, права, обязанности, порядок выдачи удостоверения и нагрудного знака для некоторых нардепов.
"Целью принятия законопроекта является чествование народных депутатов - учредителей государственной независимости Украины и определение их правового статуса", - говорится в пояснительной записке.
В частности, речь идет о народных депутатах, провозгласивших Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобривших Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержавших Постановление Верховного Совета Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины".
Напомним, при председателе Верховной Рады хотят создать Научно-консультативный совет. В него войдут 90 ученых и практиков в сфере права.