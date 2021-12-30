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Почти 100 ученых будут помогать Раде писать законы

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 14:31
Почти 100 ученых будут помогать Раде писать законы Фото: Рада призовет ученых на помощь в написании законов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

При председателе Верховной Рады хотят создать Научно-консультативный совет. В него войдут 90 ученых и практиков в сфере права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера ВР Руслана Стефанчука в Facebook.

По его словам, соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 30 декабря. Ученые, которые войдут в совет, будут работать над улучшением украинского законодательства.

"Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022-й будет щедрым на качественное законодательство!", - написал Стефанчук.

По его словам, разрабатывать важные законопроекты будут академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук. Также они будут работать над концепцией развития законодательства и его отраслей, заниматься систематизацией и мониторингом результатов законодательной деятельности парламента.

Напомним, Стефанчук предложил ввести дистанционное голосование для народных депутатов. Соответствующий законопроект должен появиться в парламенте уже в следующем году.

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