Стефанчук попередив про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook.
"У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!" - написав спікер парламенту.
Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".
Нагадаємо, 3 жовтня, користувачі Telegram масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.
У Telegram пояснили, що протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.
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