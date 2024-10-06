UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стефанчук попередив про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook.

"У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!" - написав спікер парламенту.

Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".

 

Нагадаємо, 3 жовтня, користувачі Telegram масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.

У Telegram пояснили, що протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукTelegram