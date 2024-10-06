RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанчук предупредил о сообщениях с его фейкового аккаунта в Telegram

Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук просит не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта в Telegram – он давно не пользуется этим мессенджером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook.

"В Telegram от моего имени с фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезванивайте!" – написал спикер парламента.

Он пояснил, что уже почти три года не пользуется Telegram "по идеологическим соображениям".

 

Напомним, 3 октября, пользователи Telegram массово жаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения медленно загружались и отправлялись.

В Telegram объяснили, что в течение последних нескольких дней испытали беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В этой связи в сервисе наблюдались масштабные сбои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан СтефанчукTelegram