Стефанчук назвал ключевые направления народовластия, которые предложат в парламенте

Пять ключевых направлений развития народовластия собирается партия "Слуга народа" предложить на рассмотрение Верховной рады. Об этом сказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова".

По словам Стефанчука, "Слуги..." изучили зарубежный опыт, чтобы вывести эти принципы. Также в партии пришли к выводу, что для Украины эти направления будут основными и наиболее эффективными.

"В первую очередь это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные общины должны иметь право на самоопределение", - заявил Стефанчук.

Он также отметил важность так называемых "народных инициатив", в перечни которых указано право граждан на законодательную инициативу. Еще один принцип - Электронные петиции.

Четвертым направлением Стефанчук назвал recalls или отзывы. Они должны касаться как должностных лиц, которые делегируются во власть. С этой целью разрабатывается законопроект о народном вето.

"Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, подав в парламент законопроект об импичменте. Мы идем дальше и хотим, чтобы каждое должностное лицо понимало, что если он не справляется со своими обязанностями, то должна быть процедура его отзыва", - отметил вице-спикер.

Пятое направление, по которому работает "Слуга народа" - формулирование адженды или повестки дня.

"Только народ должен говорит на местном или общенациональном уровне: "Извините, но для нас приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы там себе думаете", - говорит Стефанчук.

Напомним, ранее Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума. ".