Стефанчук назвав ключові напрямки народовладдя, які запропонують у парламенті

П'ять ключових напрямків розвитку народовладдя збирається партія "Слуга народу" запропонувати на розгляд Верховної ради. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова".

За словами Стефанчука, "Слуги..." вивчили закордонний досвід, щоб вивести ці принципи. Також у партії дійшли висновку, що для України ці напрямки будуть основними і найбільш ефективними.

"В першу чергу це питання всеукраїнського референдуму, це необхідний захід. Ми будемо пропонувати предмети всеукраїнського референдуму, але крім нього ми звернули увагу, що потрібно приділити велику увагу і місцевим референдумам, тому що місцеві громади повинні мати право на самовизначення", - заявив Стефанчук.

Він також відзначив важливість так званих "народних ініціатив", в перелік яких зазначено право громадян на законодавчу ініціативу. Ще один принцип - Електронні петиції.

Четвертим напрямком Стефанчук назвав recalls або відгуки. Вони повинні стосуватися як посадових осіб, які делегуються у владу. З цією метою розробляється законопроект про народне вето.

"Перший крок у цьому напрямку зробив Володимир Зеленський, подавши до парламенту законопроект про імпічмент. Ми йдемо далі і хочемо, щоб кожна посадова особа розуміла, що якщо він не справляється зі своїми обов'язками, то повинна бути процедура відкликання депутата", - зазначив віце-спікер.

П'ятий напрям, за яким працює "Слуга народу" - формулювання адженди або порядку денного.

"Тільки народ має говорить на місцевому або загальнонаціональному рівні: "Вибачте, але для нас пріоритетним є перше, друге і третє, а не те, що ви там собі думаєте", - говорить Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. ".