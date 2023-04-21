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Стефанчук анонсував розгляд у Раді законопроекту про заборону російської церкви

Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада найближчим часом розгляне в першому читанні урядовий законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука агентству "Укрінформ".

"На розгляді в першому читанні він може з’явитися вже найближчим часом", - сказав він.

За його словами, до другого читання депутати готові розглянути пропозиції церков та релігійних організацій, але вони мають бути універсальними для будь-якої релігійної організації в Україні.

"Принципи мають бути закладені такі: Росія - агресор, Росія не має права впливати на українців, в Україні не може бути релігійних організацій, які афілійовано пов’язані з російською церквою, юридична відповідальність має застосовуватися до всіх, не залежно від того, яку релігію чи церкву особа представляє. Зараз час працювати і молитися за Україну", - додав голова Верховної ради.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

За даними опитування КМІС, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

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