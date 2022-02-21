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В Steam начался фестиваль "Играм быть"

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Понедельник 21 февраля 2022 23:04
В Steam начался фестиваль "Играм быть" В Steam начался фестиваль "Играм быть" (Фото: twitter.com/Wario64)
Автор: Сергей Сурепин

21 февраля в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль – "Играм быть". Пользователям будут доступны пробные версии игр, которые выйдут в скором времени.

Что это такое – в материале РБК-Украина.

Фестиваль продлится всю неделю, до 28 февраля. В рамках этой активности пользователям будут доступны различные демоверсии игр.

Также можно будет смотреть специальные трансляции разработчиков видеоигр и обсудить с ними будущие проекты. Помимо этого, на некоторые игры можно будет оформить предварительный заказ по специальной цене.

Все проекты для удобства навигации представлены в 10 категориях. Среди них: боевики, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, с поддержкой контроллера и виртуальной реальности.

На какие игры обратить внимание

  • CROWZ – многопользовательский шутер
  • Builders of Egypt – градостроительный симулятор про Древний Египет
  • The Wandering Village – еще один градостроительный симулятор
  • Little Orpheus – красочный платформер
  • Scathe – олдскульный боевик, напоминающий DOOM Eternal
  • ABRISS – строительно-сокрушительная игра
  • The Unliving – рогалик про некроманта
  • FAR: Changing Tides – продолжение меланхоличного дорожного приключения FAR: Lone Sails
  • Boundary – многопользовательский боевик про космонавтов
  • The Matriarch – аналог Among Us

Ранее РБК-Украина писало, что Assassin's Creed Valhalla станет бесплатной.

Также РБК-Украина сообщало, что Valve изменила политику скидок в Steam.

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