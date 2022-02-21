В Steam начался фестиваль "Играм быть"

21 февраля в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль – "Играм быть". Пользователям будут доступны пробные версии игр, которые выйдут в скором времени.

Что это такое – в материале РБК-Украина .

Фестиваль продлится всю неделю, до 28 февраля. В рамках этой активности пользователям будут доступны различные демоверсии игр.

Также можно будет смотреть специальные трансляции разработчиков видеоигр и обсудить с ними будущие проекты. Помимо этого, на некоторые игры можно будет оформить предварительный заказ по специальной цене.

Steam Next Fest is back with the February 2022 Edition! For the next seven days, you can browse (and play!) hundreds of demos and join developer livestreams. Don't forget to wishlist your favorites so you get notified when they release!https://t.co/5FWDBQVw6W pic.twitter.com/Ryvc0VyHrN — Steam (@Steam) February 21, 2022

Все проекты для удобства навигации представлены в 10 категориях. Среди них: боевики, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, с поддержкой контроллера и виртуальной реальности.

На какие игры обратить внимание