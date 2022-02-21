У Steam розпочався фестиваль "іграм бути"

21 лютого в сервісі цифрової дистрибуції Steam почався черговий фестиваль - "Іграм бути". Користувачам будуть доступні пробні версії ігор, які вийдуть незабаром.

Що це таке – в матеріалі РБК-Україна .

Фестиваль триватиме весь тиждень, до 28 лютого. В рамках цієї активності користувачам будуть доступні різні демоверсії ігор.

Також можна буде дивитися спеціальні трансляції розробників відеоігор і обговорити з ними майбутні проєкти. Крім цього, на деякі ігри можна буде оформити попереднє замовлення за спеціальною ціною.

Steam Next Fest is back with the February 2022 Edition! For the next seven days, you can browse (and play!) hundreds of demos and join developer livestreams. Don't forget to wishlist your favorites so you get notified when they release!https://t.co/5FWDBQVw6W pic.twitter.com/Ryvc0VyHrN — Steam (@Steam) February 21, 2022

Всі проєкти для зручності навігації представлені в 10 категоріях. Серед них: бойовики, пригоди, стратегії, симулятори, рольові ігри, головоломки, платформери, спорт і перегони, з підтримкою контролера і віртуальної реальності.

На які ігри звернути увагу