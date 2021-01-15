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Стаж в Службе судебной охраны хотят начислять по-другому: комитет поддержал закон

Украина, Пятница 15 января 2021 12:15
Стаж в Службе судебной охраны хотят начислять по-другому: комитет поддержал закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Стаж в Службе судебной охраны планируют начислять по-другому. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №3935.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот закон также предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделений.

Документ распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

"Ко второму чтению поступило 27 предложений, из них 16 предлагается учесть. По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической обработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Рада поддержала за основу законопроект №3935. За него проголосовали 267 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2020 года в Раду внесли законопроект №3044 о поощрении украинцев к прохождению военной службы по контракту.

Закон предлагает отнести к имеющим дополнительные гарантии в содействии трудоустройству уволенных с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Национальной полиции, Службы судебной охраны лиц.

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