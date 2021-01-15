Стаж в Службі судової охорони хочуть нараховувати по-іншому: комітет підтримав закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стаж в Службі судової охорони планують нараховувати по-іншому. Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні відповідний законопроект №3935.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Цей закон також передбачає створення державної служби в Службі судової охорони та її територіальних підрозділах.

Документ поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції на співробітників ССО і визначає повноваження глави відомства та інших керівників служби щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень на підлеглих співробітників.

"До другого читання надійшло 27 пропозицій, з них 16 пропонується врахувати. За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Рада підтримала за основу законопроект №3935. За нього проголосували 267 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2020 року в Раду внесли законопроект №3044 про заохочення українців до проходження військової служби за контрактом.

Закон пропонує внести до громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони осіб.