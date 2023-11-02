Стався витік газу. Росіяни з артилерії зранку вдарили по Очакову

Російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області з артилерії 2 листопада, стався витік газу. Також під ударом опинилося одне із сіл області, де було пошкоджено лінії електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"З 04:01 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.
Наслідки обстрілу Очакова
Через атаку на місто, як розповів Кім, пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід.
"Стався витік газу, який оперативно перекрито. Постраждалих немає", - додав він.
Крім того, за словами голови ОВА, о 5:00 ранку внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу.
"Постраждалих немає", - констатував Кім.
Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області і сам областний центр - місто Миколаїв постійно знаходяться під обстрілами окупантів. Буквально кілька днів тому, 31 жовтня, РФ атакувала Куцурубську громаду Миколаївської області, вдаривши з артилерії. Двоє людей отримали поранення.
А 18 жовтня РФ обстріляла Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
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