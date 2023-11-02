Стався витік газу. Росіяни з артилерії зранку вдарили по Очакову

"З 04:01 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.

Наслідки обстрілу Очакова

Через атаку на місто, як розповів Кім, пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід.

"Стався витік газу, який оперативно перекрито. Постраждалих немає", - додав він.

Крім того, за словами голови ОВА, о 5:00 ранку внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу.

"Постраждалих немає", - констатував Кім.

Обстріли Миколаївської області

Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області і сам областний центр - місто Миколаїв постійно знаходяться під обстрілами окупантів. Буквально кілька днів тому, 31 жовтня, РФ атакувала Куцурубську громаду Миколаївської області, вдаривши з артилерії. Двоє людей отримали поранення.

А 18 жовтня РФ обстріляла Степівську громаду в Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.