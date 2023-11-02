Произошла утечка газа. Россияне из артиллерии утром ударили по Очакову

"С 04:01 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и территории г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.

Последствия обстрела Очакова

Из-за атаки на город, как рассказал Ким, повреждены многоэтажные жилые и частные дома, электросеть и газопровод.

"Произошла утечка газа, которая оперативно перекрыта. Пострадавших нет", - добавил он.

Кроме того, по словам главы ОВА, в 5:00 утра в результате вражеского обстрела населенного пункта Лиманы Галициновской общины повреждена электросеть.

"Пострадавших нет", - констатировал Ким.

Обстрелы Николаевской области

Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев постоянно находятся под обстрелами оккупантов. Буквально несколько дней назад, 31 октября, РФ атаковала Куцурубскую общину Николаевской области, ударив из артиллерии. Два человека получили ранения.

А 18 октября РФ обстреляла Степовскую общину в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.