Произошла утечка газа. Россияне из артиллерии утром ударили по Очакову

Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области из артиллерии 2 ноября, произошла утечка газа. Также под ударом оказалось одно из сел области, где были повреждены линии электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"С 04:01 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и территории г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.
Последствия обстрела Очакова
Из-за атаки на город, как рассказал Ким, повреждены многоэтажные жилые и частные дома, электросеть и газопровод.
"Произошла утечка газа, которая оперативно перекрыта. Пострадавших нет", - добавил он.
Кроме того, по словам главы ОВА, в 5:00 утра в результате вражеского обстрела населенного пункта Лиманы Галициновской общины повреждена электросеть.
"Пострадавших нет", - констатировал Ким.
Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев постоянно находятся под обстрелами оккупантов. Буквально несколько дней назад, 31 октября, РФ атаковала Куцурубскую общину Николаевской области, ударив из артиллерии. Два человека получили ранения.
А 18 октября РФ обстреляла Степовскую общину в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
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