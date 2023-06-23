Стався масштабний збій в роботі YouTube

Тисячі користувачів по всьому світу скаржаться на збій в роботі відеохостингу YouTube. Причина наразі не відома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
За даними ресурсу з моніторингу проблем і збоїв додатки YouTube і Youtube TV були недоступні для тисяч користувачів. Понад 13 000 людей повідомили про проблеми з додатком.
На цій діаграмі показано звіти про проблеми, надіслані за останні 24 години, у порівнянні зі звичними показниками в такий час доби. Про деякі проблеми, зазвичай, повідомляють протягом дня.
Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.
Наприкінці травня, стався масштабний збій в Instagram Meta Platforms. Сотні тисяч користувачів у всьому світі не могли користуватись додатком. Спостерігалися проблеми й в Україні, неможливим став перегляд сторіс та профілю будь-кого з користувачів. Не працювала й ПК версія програми.
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