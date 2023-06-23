RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Произошел масштабный сбой в работе YouTube

Фото: более десяти тысяч человек жалуются на сбой в работе YouTube (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тысячи пользователей по всему миру жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube. Причина пока не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев, приложения YouTube и Youtube TV были недоступны для тысяч пользователей. Более 13 000 человек сообщили о проблемах с приложением.

На этой диаграмме показаны отчеты о проблемах, отправленных за последние 24 часа, по сравнению с привычными показателями в такое время суток. О некоторых проблемах, как правило, сообщают в течение дня.

Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.

Сбой в работе Instagram

В конце мая произошел масштабный сбой в Instagram Meta Platforms. Сотни тысяч пользователей по всему миру не могли использовать приложение. Наблюдались проблемы и в Украине, невозможен стал просмотр страсти и профиля любого из пользователей. Не работала и ПК версия программы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTubeмасштабна аварія