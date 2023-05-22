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Стався масштабний збій у роботі Instagram, користувачів в Україні теж "зачепило"

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Понеділок 22 травня 2023 06:09
Стався масштабний збій у роботі Instagram, користувачів в Україні теж "зачепило" Фото: масштабний збій у роботі Instagram (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вночі, 22 травня, у компанії Instagram Meta Platforms Inc стався масштабний збій, внаслідок чого сотні тисяч користувачів у всьому світі не могли користуватись додатком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ресурсу з моніторингу проблем і збоїв Downdetector понад 100 000 користувачів у Сполучених Штатах, 24 000 у Канаді та більше 56 000 у Великобританії мали проблеми із використанням Instagram.

Стався масштабний збій у роботі Instagram, користувачів в Україні теж &quot;зачепило&quot;

У абонентів із України вночі також спостерігались проблеми із додатком, зокрема в Instagram не оновлювалась стрічка, неможливим став перегляд сторіс та профілю будь-кого з користувачів. Не працювала й ПК версія програми.

Компанія повідомила, що сталася технічна проблема, однак її усунули, а додаток уже відновив свою роботу для більшості користувачів.

"Раніше сьогодні технічна проблема призвела до того, що у деяких людей виникли проблеми з доступом до Instagram. Ми вирішили цю проблему якомога швидше для всіх, на кого це вплинуло", - зазначив представник Instagram.

Нова соцмережа Instagram

За даними анонімних джерел видання Bloomberg Instagram готує новий додаток, щоб конкурувати з Twitter. Зазначається, що додаток протягом кількох місяців був таємно доступний для вибраних творців, адже компанія тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами.

За попередньою інформацією, соцмережа, яка буде окремою від Instagram, але дозволить людям підключати облікові записи, може дебютувати вже в червні.

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