У Ставропольському краї РФ атакували завод "Невинномиський Азот", - ЦПД

В Ставропольському краї Росії зазнав атаки хімічний завод "Невинномиський Азот" - підприємство, критично важливе для військово-промислового комплексу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.
За попередніми даними, об'єкт було уражено невідомими безпілотними засобами.
За словами Коваленка, "Невинномиський Азот" щорічно виробляє до мільйона тонн аміаку і понад мільйон тонн аміачної селітри - це ключові компоненти для створення вибухових речовин, зокрема артилерійських снарядів, фугасів і реактивних зарядів, які Росія активно застосовує у війні проти України.
Завод також виготовляє меламін, метанол, оцтову кислоту й калійну селітру - речовини подвійного призначення, що широко використовуються у військовій хімії.
З 2024 року на підприємстві запущено виробництво водорозчинних добрив, адаптованих до потреб оборонного комплексу.
У Самарській області Росії також зафіксовано атаку на "Новокуйбишевський завод каталізаторів" - ключове підприємство, що забезпечує роботу нафтопереробних потужностей держави. .
Завод відіграє критичну роль у логістиці паливного забезпечення російського ВПК.
За даними, тут виробляють і відновлюють каталізатори - матеріали, без яких не працює жоден нафтопереробний комплекс РФ.
Саме вони дозволяють виготовляти авіаційне паливо, дизель для бронетехніки, мастила та ракетне пальне.
24 травня у Тульській області атакували хімічне підприємство "Азот". За даними Центру протидії дезінформації (ЦПД), удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт.
На "Азоті" виробляють кілька хімічних речовин, вони можуть використовуватися у військових цілях
Вожночас, у ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торгового порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух.
Пізніше з'ясувалося, що вибухи на морському терміналі в селищі Усть-Луга в Ленінградській області РФ були спецоперацією СБУ. У порту окупанти переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ на фронт.
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