У Ставропольському краї РФ атакували завод "Невинномиський Азот", - ЦПД

За попередніми даними, об'єкт було уражено невідомими безпілотними засобами.

За словами Коваленка, "Невинномиський Азот" щорічно виробляє до мільйона тонн аміаку і понад мільйон тонн аміачної селітри - це ключові компоненти для створення вибухових речовин, зокрема артилерійських снарядів, фугасів і реактивних зарядів, які Росія активно застосовує у війні проти України.

Що відомо

Завод також виготовляє меламін, метанол, оцтову кислоту й калійну селітру - речовини подвійного призначення, що широко використовуються у військовій хімії.

З 2024 року на підприємстві запущено виробництво водорозчинних добрив, адаптованих до потреб оборонного комплексу.

Самарська область

У Самарській області Росії також зафіксовано атаку на "Новокуйбишевський завод каталізаторів" - ключове підприємство, що забезпечує роботу нафтопереробних потужностей держави. .

Завод відіграє критичну роль у логістиці паливного забезпечення російського ВПК.

За даними, тут виробляють і відновлюють каталізатори - матеріали, без яких не працює жоден нафтопереробний комплекс РФ.

Саме вони дозволяють виготовляти авіаційне паливо, дизель для бронетехніки, мастила та ракетне пальне.