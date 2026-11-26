За даними аналітиків, метою атаки могло стати парогазове встановлення ПГУ-410 потужністю 410 МВт - окремий енергоблок Невинномиської ГРЕС.

Перед цим місцеві жителі повідомляли про більш ніж 30 вибухів та активну роботу російської ППО. Губернатор Ставропольського краю також попереджав про атаку на промислову зону Невинномиська.

Чому Невинномиська ГРЕС важлива

Невинномиська ГРЕС - велика газова електростанція федерального значення, що у Ставропольському краї. Вона входить до складу ПАТ "ЕЛ5-Енерго" та постачає електроенергію в об'єднану енергосистему Північного Кавказу та півдня Росії.

Станція розташована безпосередньо поруч із хімічним підприємством АТ "Невинномиський Азот", що входить до групи "ЄвроХім".

Завод є одним із найбільших споживачів електроенергії ДРЕС та випускає продукцію, у тому числі компоненти для вибухових речовин, які використовуються російським ВПК.