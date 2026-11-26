В Ставропольском крае РФ атакована Невинномысская электростанция (ГРЭС). Она обеспечивает электроэнергией химпредприятие "Невинномысский Азот", которое производит компоненты для взрывчатки, используемой военно-промышленным комплексом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проекты.
По данным аналитиков, целью атаки могла стать парогазовая установка ПГУ-410 мощностью 410 МВт - отдельный энергоблок Невинномысской ГРЭС.
Перед этим местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе российской ПВО. Губернатор Ставропольского края также предупреждал об атаке на промышленную зону Невинномысска.
Невинномысская ГРЭС - крупная газовая электростанция федерального значения, расположенная в Ставропольском крае. Она входит в состав ПАО "ЭЛ5-Энерго" и поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему Северного Кавказа и юга России.
Станция расположена непосредственно рядом с химическим предприятием АО "Невинномысский Азот", входящим в группу "ЕвроХим".
Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии ГРЭС и выпускает продукцию, в том числе компоненты для взрывчатых веществ, которые используются российским ВПК.
Промышленная зона Невинномысска уже подвергалась атаке в мае 2026 года. Тогда губернатор региона сообщал о двух пострадавших сотрудниках местных предприятий.
Нынешняя атака стала как минимум седьмой попыткой удара по "Невинномысскому Азоту" с начала полномасштабной войны.