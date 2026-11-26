По данным аналитиков, целью атаки могла стать парогазовая установка ПГУ-410 мощностью 410 МВт - отдельный энергоблок Невинномысской ГРЭС.

Перед этим местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе российской ПВО. Губернатор Ставропольского края также предупреждал об атаке на промышленную зону Невинномысска.

Почему Невинномысская ГРЭС важна

Невинномысская ГРЭС - крупная газовая электростанция федерального значения, расположенная в Ставропольском крае. Она входит в состав ПАО "ЭЛ5-Энерго" и поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему Северного Кавказа и юга России.

Станция расположена непосредственно рядом с химическим предприятием АО "Невинномысский Азот", входящим в группу "ЕвроХим".

Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии ГРЭС и выпускает продукцию, в том числе компоненты для взрывчатых веществ, которые используются российским ВПК.