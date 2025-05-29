У ніч на четвер, 29 травня, під час вибуху гранати в Ставрополі було ліквідовано майора, який керував повітряними бомбардуваннями Маріуполя. Через накази Заура Гурцієва, який останнім часом обіймав посаду заступника голови Ставрополя, загинули тисячі людей.

Вибух гранати стався поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Чехова, 85/19. Унаслідок вибуху було ліквідовано двох чоловіків. Вони перед вибухом сиділи на лавці біля будинку і розпивали алкогольні напої.

"Гранату підірвав невідомий", - йдеться в повідомленні.

Ліквідацію Гурцієва підтвердив глава Ставропольського краю Володимир Владимиров. За його словами, розглядаються всі версії, включно з організацією теракту, у якому той уже встиг звинуватити так званих "нацистів з України".

Що відомо про Гурцієва

Гурцієв керував повітряними бомбардуваннями Маріуполя під час захоплення міста в лютому 2022 року. У жовтні 2024 року глава Кремля Володимир Путін оголосив про призначення Гурцієва першим заступником голови Ставрополя.